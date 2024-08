Traffico Roma del 08-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto forte disagio alsu via Pontina in direzione di Pomezia oltre lavori in corso appena lizzare la circolazione anche un incidente segnalato nei pressi di via di Decima abbiamo incolonnamenti dal a Castel di Decima in carreggiata opposta verso l’Eur code tra Castel di Decima e Spinaceto sul grande raccordo anulare si rallenta in carreggiata esterna tra Ardeatina e ricordiamo che fino al 19 agosto il tratto di sopraelevata della tangenziale est è chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione Stadio Olimpico da oggi al 31 agosto per interventi di potatura riduzione di carreggiata in Viale Guglielmo Marconi da Piazza Augusto Righi a Piazza della Radio in via Giovanni Volpato da via Eugenio Barsanti a via Antonio Pacinotti attenzione alla segnaletica sul posto non si esclude la formazione di code per dettagli su ...