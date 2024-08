Tony Effe in concerto a Benevento comincia la prevendita | le modalità d’acquisto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi informa che a partire dalle ore 15:00 domani, venerdì 9 agosto, saranno disponibili in vendita i biglietti per il– Icon Tour”, che si terrà ail 30 agosto 2024, ore 22:30, in Piazza Risorgimento, nell’ambito della 45^ edizione del Festival “Città Spettacolo”. I biglietti saranno disponibili presso tutti i punti vendita TicketOne, Go2 ed I-Ticket. Sarà attiva anche la vendita attraverso i circuiti online: TicketOne: www.ticketone.it Go2: www.go2.it I-Ticket: www.i-ticket.it Biglietto Posto Unico: € 25,00 (inclusi diritti di) Per maggiori informazioni: www.cittaspettacolo.