Sciopero di due ore negli stabilimenti balneari

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI -di due ore, nel secondo sabato di agosto, per gli: l'astensione dal lavoro è prevista dalle 7.30 alle 9.30, per protestare contro il mancato intervento del governo per dare certezze alle imprese del settore. Tuttavia le associazioni di categoria sono divise: Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti hanno proclamato loma Assoha fatto sapere che non sosterranno l'apertura ritardata degli ombrelloni "per non penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gliitaliani per le loro vacanze". Ichiedono certezze per le concessioni che sono scadute lo scorso 31 dicembre dopo lo stop del Consiglio di Stato alle proroghe decise dal governo. "Domani, 9 agosto, i gestori deglihanno indetto unodi due ore e chiuderanno gli ombrelloni.