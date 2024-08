Pontedera aria di Coppa Al Mannucci la Pianese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) di L’dicomincia a soffiare sul. Dopodomani infatti la squadra di Agostini debutterà nella competizione ospitando la(alle 18) per la prima gara della stagione con i tre punti in palio. Anzi, per essere più precisi, con la qualificazione in palio, perché la vittoria non dà 3 punti in classifica, bensì il passaggio al secondo turno. Che, per una questione di accoppiamenti già determinati per sorteggio, spedirebbe la squadra granata a giocare addirittura fino ad Avellino, il sabato successivo, 17 agosto. Nel caso poi in cui Ragatzu e soci riuscissero nell’impresa di sbancare il Partenio-Lombardi, agli ottavi di finale nel mese di novembre affronterebbero, sempre in trasferta, la vincente tra le vincenti di Ternana-Casertana e Giugliano-Campobasso.