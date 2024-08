Parigi 2024 il quartetto del ciclismo su quadra ancora sul podio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Medaglia di bronzo per gli azzurri Un terzo posto per non perdere l’abitudine di salire sulai Giochi Olimpici. Dopo il trionfo di tre anni fa a Tokyo, infatti, ailmaschile formato da Francesco Lamon, Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni si è messo al collo la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre disu pista. Gli azzurri (foto Simone Ferraro/CONI), quarti nelle qualifiche in 3:44.351, al primo turno si sono visti sbarrare le porte della finale per l’oro dall’Australia. Leggi anche: L’Olimpiade non sorride alle squadre: volley m out in semi, pallanuoto ai quarti Quest’ultima, infatti, ha firmato il crono di 3:40.730, inferiore rispetto a quello dell’Italia (3:43.205), che si è andata a giocare il bronzo contro la Danimarca.