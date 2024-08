Netanyahy si scusaprima voltaper 7 10

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 agosto 2024) 17.00 "Mi dispiace profondamente che sia successa una cosa del genere.Ti chiedi se avremmo potuto fare qualcosa che lo avrebbe impedito".Così il premier israeliano Netanyahu intervistato da "Time", sull'attacco di Hamas del 7 ottobre. La rivista americana ha ricordato che finora il premier non si è mai scusato per aver lasciato Israele vulnerabile a quell'attacco.Alla domanda se fosse disposto a farlo,ha risposto:"Scusarmi? Certamente".Poi ha detto:"resterò in carica finché crederò di poter aiutare a guidare Israele verso la sicurezza".