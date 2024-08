Morto ex Dj di 53 anni scomparso da 5 giorni Il corpo ritrovato in una soffitta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un dramma della solitudine, come purtroppo ai nostri tempi si verificano sempre più spesso. Solo che questa volta non riguarda una persona anziana, ma un ex DJ di 53molto conosciuto a Mantova, dove viveva. Da cinquenessuno sapeva dove fosse, poi la macabra scoperta, resa possibile da un inquilino del suo stesso palazzo che aveva avvertito un cattivo odore sospetto sulle scale. Maurizio Braglia, questo il nome della vittima, abitava in un condominio nel centro città. Nonostante la sua passata professione, con il tempo aveva perso i contatti con la famiglia e con i conoscenti, che lo sentivano di rado. L’ex Dj, che soffriva già di alcuni problemi di salute, è statonelladel suo palazzo, dove era salito per recuperare qualcosa. Ma, forse per il gran caldo, Braglia ha avuto un malore che gli è stato fatale.