Lutto alla Rai se ne va un pezzo di storia | addio alla presentatrice Ughetta Lanari

(Di giovedì 8 agosto 2024) Se n’è andata ieri sera, nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 agosto. Un volto conosciuto dtelevisione per quel ruolo di Signorina Buonasera che in Rai ha ricoperto per 10 anni, dal 1977 al 1987. Non appena si è diffusa la notizia della sua morte i messaggi di cordoglio sono fioccati. “Che notizia triste. Quanti bei ricordi a Dimensione Suono, quante chiacchierateProprio l’altro giorno stavo pensando di contattarti per farti un’intervista per la rubrica che curo sul magazine”. >> “Guardate che hanno sulle braccia”. Olimpiadi choc, la nuotatrice italiana mostra cosa succede dopo aver nuotato nella Senna “Riposa in pace grande donna. Grazie per tutta la stima professionale che hai avuto per me. Ti porterò sempre nel cuore illustre professionista storica che sei stata. Storica voce della RAI di Dimensione Suono, di tanti documentari e del tg5 prima pagina.