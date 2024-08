Italia-Turchia oggi in tv Olimpiadi volley femminile | orario semifinale e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)giovedì 8 agosto (ore 20.00) l’affronterà lanelladel torneo dialledi Parigi 2024. La nostra Nazionale ha chiuso da imbattuta la fase a gironi, sconfiggendo nell’ordine Repubblica Dominicana (3-1), Olanda (3-0),(3-0) e poi ha travolto la Serbia con un netto 3-0 nel primo turno della fase a eliminazione diretta. Le vincitrici dell’ultima Nations League se la dovranno vedere contro le Campionesse d’Europa in una sfida che si preannuncia rovente e altamente equilibrata. Le ragazze del CT Julio Velasco non dovranno gasarsi per il successo ottenuto qualche giorno fa nella fase a gironi: si riparte da zero, con una posta in palio davvero enorme.