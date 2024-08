Il nuovo Ponte a lavoro Avanti con la linea verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) IlBuggianese ha iniziato la preparazione estiva che lo porterà dritto fino all’inizio della stagione 2024/25, con i bianco-rossi impegnati ancorta in Eccellenza. Sotto lo sguardo attento di mister Federico Vettori, hanno svolto il primo allenamento i ragazzi confermati e quelli arrivati da poco nel corso del mercato estivo. Si sono visti al Banditori anche il centrocampista Francesco Bellandi, classe 2006 ed ex Juniores del Tau, ed il portiere Darius Calu (2004), ex Ghiviborgo e Certaldo, ovvero gli ultimi due acquisti effettuati dai pontigiani, a cui si è aggiunto anche Tommaso Zani, attaccante del 2005, confermato dopo la passata stagione. Ilsi sta anche preparando alle amichevoli, che a breve dovrà giocare: già questo venerdì è in programma un match contro il Ghiviborgo, mentre il 21 agosto affronterà il Tau.