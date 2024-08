Il Napoli e Osimhen | secondo Bucciantini…Intanto Koopmeiners…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ile Victor: ha parlato anche di questo a Sky Sport 24 il giornalista Marco Bucciantini. “Perera stato fatto tutto per cederlo per la soddisfazione di tutte le componenti. E’ capitato però nel mercato sbagliato”. Ilha i giocatori blocati E il PSG “Dove la Premier non compra, gli arabi non vengono più a coprire tutti i debiti europei e quindi ilha i giocatori bloccati, credo almeno tre da prendere, che sono fermi alla stazione in attesa. Pure il PSG è cambiato. Perde Mbappè e aspetta il 30 agosto per fare il colpo? Non si è mai mosso cosi. E’ cambiato tutto”. Non solo: Koopmeiners Non solo: di seguito alcune righe tratte dal sito www.tuttomercatoweb.com. Teun Koopmeiners ha deciso di forzare la mano: è stressato, ha deciso di non allenarsi con l’Atalanta.