I migranti non vogliono integrarsi o rispettare le regole | Venezia è nel caos

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un'emergenza che, pur tra mille difficoltà, il governo di centrodestra sta pian piano risolvendo. Nonostante sinistra nostrana ed Europa si voltino, costantemente, dall'altra parte. Una dinamica strettamente collegata alla doverosa richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. “Il rispetto dellee delle nostre leggi vuol dire pari opportunità per tutti i cittadini” - ha affermato Anna Cisint, deputato della Lega al Parlamento Europeo, già sindaco di Monfalcone, durante la sua nuova visita aMestre, dove torna per la prima volta come europarlamentare. Ed è proprio il rispetto della legge, principio basilare dello stato di diritto che sia a Mestre, in via Piave, che a Marghera "viene sistematicamente a mancare", secondo l'esponente della Lega.