Ho la leucemia L’annuncio ai follower del tiktoker bresciano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Momenti difficili ma pieni di speranza per l’influencer Stefano Cirillo, di casa a Borgosatollo, diventato famoso per le imitazioni della collega Chiara Faccetti e per la sua inesauribile simpatia. Stefano, che ha 221.406su TikTok, il 5 agosto ha annunciato di avere un cancro maligno. Il 29enne, amatissimo nel, ma anche in Italia, ha pubblicato un video intitolato "Andrà tutto bene". Pochi secondi in cui lo si vede prima alla guida, poi in ospedale con un’infermiera che gli rasa i capelli, segno che il giovane è ricoverato e che sono in corso le prime cure. Nel video, seguito a settimane di silenzio, si legge: "Comunque la vita è così strana, un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno". Quel che è emerso, si tratta die i medici si stanno già prendendo cura di lui.