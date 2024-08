Guazzini niente medaglia Italia ko nella finalina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Quarto posto su pistaprova dell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Parigi per la pratese di Poggio a Caiano Vittoria. L’ha ottenuto assieme alle compagne del quartetto azzurro Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Chiara Consonni (l’altra del trenino era Letizia Paternoster) superate" dalla Gran Bretagna. Dopo aver stabilito il nuovo recordno in una qualificazione di altissimo livello dove le nostre portacolori hanno chiuso in quarta posizione, ecco che le ragazze si sono dovute arrendere in semifinale alla superiorità delle "marziane" della Nuova Zelanda, riuscendo comunque a registrare il tempo di 4’07’’491, ossia il nuovo primato nazionale. Efinale per ladi bronzo hanno raggiunto comunque un risultato storico, in quanto l’non era mai arrivata così in alto nel torneo olimpico.