Giornata del Sacrificio del lavoro italiano Rubino Ugl Salerno | Rinnoviamo l’Impegno per la sicurezza dei lavoratori

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Lasulè una sfida immensa. I dati attuali dimostrano quanto questo diritto sia ancora vulnerabile. Questa situazione è del tutto inaccettabile”. Con queste parole, Carmine, segretario generale della Ugl, interviene nellanazionale deldelnel mondo, ricordando la tragedia di Marcinelle avvenuta l’8 agosto di 68 anni fa in Belgio. Durante l’incendio in quella miniera, causato dalla combustione d’olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica, persero la vita 262 persone, di cui 136 immigrati italiani. Una ricorrenza a cui l’Ugl nazionale tiene molto e che oggi, con una sua delegazione, sarà presente in Belgio per rendere omaggio alle famiglie degli operai per cui Marcinelle resta una ferita sempre aperta.