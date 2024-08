Ginnastica ritmica le qualificate alla finale all-around delle Olimpiadi | Sofia Raffaeli prima in classifica!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) A La Chapelle Arena si sono disputate le qualificazioni del concorso generale individuale dialledi Parigi 2024. Le migliori dieci atlete sul giro completo, che prevede la somma dei punteggi ottenuti con gli esercizi a cerchio, p, clavette, nastro, hanno staccato il biglietto per ladi domani, quando verranno mese in palio le medaglie dell’all-(unico evento previsto ai Giochi, non sono in programma le finali di specialità).svetta di forza con il punteggio di 139.100, ampiamente davantiformidabile tedesca Darja Varfolomeev (136.850). La vice campionessa del mondo e d’Europa si è lasciata alle spalle la Campionessa del Mondo e anche la quotata bulgara Boryana Kaleyn (136.450), mentre è stata eliminata l’altra attesissima bulgara Stiliana Nikolova (Campionessa d’Europa in carica).