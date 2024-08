Evitare escalation Medioriente | la telefonata di Meloni al presidente dell' Iran

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ildel Consiglio, Giorgia, nell'ambito dei contatti che sta tenendo in questi giorni sulla situazione in, ha avuto oggi un colloquio telefonico con ila Repubblica Islamica d', Masoud Pezeshkian. È quanto riporta una nota di Palazzo Chigi in cui si precisa che laha sottolineato la necessità di scongiurare un allargamento del conflitto in corso a Gaza, anche con riferimento al Libano, invitando l'interlocutore aun'ulterioree a riaprire la via del dialogo. Ilha infine reiterato il costante impegno'Italia a favorire la pace e la stabilitàa regione attraverso il necessario raggiungimento del cessate il fuoco nella Striscia, la liberazione degli ostaggi e il rafforzamento'aiuto umanitario alla popolazione civile.