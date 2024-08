Eccellenza Tolentino ecco Lovotti Rinforzato l’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilrafforza il reparto offensivo Fabricio. Si tratta di un attaccante argentino, classe 1998, che ha sempre militato nei campionati del suo Paese d’origine con il Central Córdoba, Gimnasia e Defensores. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Cingolana in Prima categoria. "Sono molto contento – ha detto– di avere l’opportunità di giocare ancora in Italia con il". Il giocatore è già aggregato al gruppo che al "Della Vittoria" sta proseguendo la preparazione agli ordini del tecnico Paolo Passarini in vista del prossimo campionato di. Tant’è che sabato scorso, nel primo test di prova affrontato dalin amichevole contro la Cluentina, è stato proprio lui a siglare uno dei due gol con cui i cremisi si sono aggiudicati il match. L’altra marcatura è stata siglata dal giovane Testiccioli.