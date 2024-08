Dopo i temporali tornano stabilità e caldo | nel week-end in pianura picchi di 35 36 C

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinotticail passaggio temporalesco della giornata di ieri, torna ad aumentare la pressione sul Nord Italia, per merito dell’espansione verso est dell’Anticiclone delle Azzorre, che favorirà prevalenti condizioni diatmosferica per alcuni giorni e temperature in aumento fino a superare entro la fine della settimana anche i 35/36 °C nei valori massimi in. Giovedì 8 agosto 2024 Tempo previsto: cieli sereni o poco nuvolosi ovunque fino alla tarda mattinata. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità cumuliforme in montagna, ma con esigue possibilità per eventuali brevi e molto localizzati rovesci temporaleschi, seguiti da nuove ampie schiarite.