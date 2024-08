Campo estivo di Libera Giovani contro la mafia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sono partiti in treno dalla stazione di Imola, alcuni giorni fa, i 20del territorio che partecipano a ‘E!State Liberi’. Destinazione? San Vito dei Normanni, nella provincia di Brindisi, dove si svolge ilpromosso e sostenuto grazie al contributo del Nuovo Circondario Imolese con il coordinamento del presidio locale e della sezione felsinea di. Una pattuglia di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 28 anni, tutti residenti in area circondariale, che prendono parte all’esperienza a fronte di un simbolico gettone di partecipazione di pochi euro. Il progetto, che si avvale della collaborazione di Officina Immaginata per l’accompagnamento educativo, proseguirà fino all’11 agosto alla cooperativa sociale ‘Qualcosa di diverso’ in un bene confiscato alladella zona.