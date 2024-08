Calciomercato com – Milan ecco Morata | è atterrato a Milano VIDEO Presentazione e allenamenti | il programma|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-08 19:00:00 Arrivano conferme: Alvaroè sbarcato ao: inizia la sua nuova avventura in rossonera. Il nuovo attaccante dela Linate, insieme a tutta la sua famiglia, e nei prossimi giorni inizierà glicon il resto della squadra aello. LE IMMAGINI DELL’ARRIVO – Poco prima delle 19,nell’aeroporto cittadino del capoluogo lombardo: ad accoglierlo una quarantina di tifosi che hanno intonato i primi cori per lui, le immagini.AL: I DETTAGLI – Il capitano della Spagna, che poco meno di un mese fa ha vinto Euro 2024 in Germania, è arrivato aldall’Atletico Madrid mediante il pagamento della clausola rescissoria da 13 milioni di euro.