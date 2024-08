Attivate nuove linee di pubblica illuminazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) CORCIANO - L’in Via Menotti in località Nestigliano, il completamento dell’lungo via Guttemberg e via Da Vinci, la strada che collega Capocavallo a Mantignana, Via Del Bosco al Colle della Trinità e via Graf a Corciano. Queste ledinel Comune ed annunciate dall’assessore alle manutenzioni Stefano Gabrielli, per un investimento pari a circa 120 mila euro. "Negli ultimi 12 mesi – precisa – sono stati impiegati 260.000 euro complessivi per le. Ma non finisce qui, perché – prosegue – "verrà migliorata anche l’di piazza della Croce Rossa ad Ellera con 8 nuovi punti luce". Di particolare rilevanza l’completa del percorso pedonale limitrofo al Golf Club di Perugia "molto frequentato soprattutto nei mesi estivi – conclude Gabrielli - e finalmente illuminato".