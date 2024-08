Taylor di Beautiful cambia ancora volto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una volta era famosa per le resurrezioni; oggi per lo stravolgimento dei connotati. Ac’è una nuovaHayes! Nel corso della puntata tramessa ieri su CBS (in Italia tra più di un anno), i telespettatori hanno assistito, a sorpresa, all’ennesimo recast dello storico personaggio. Per interpretare l’ex moglie di Ridge Forrester (Thorsten Kaye), nonché madre di Thomas (Matthew Atkinson) e Steffy (Jacqueline McInnes Wood), è stata infatti scelta Rebecca Budig. Rebecca Budig è la ‘nuova’Hayes Un personaggio, quello di, che non sembra trovare pace. Seppur in maniera discontinua, la dottoressa Hayes è stata interpretata dal 1990 al 2019 da Hunter Tylo. Nel 2021, tra lo stupore generale dei fan, l’ideatore Bradley Bell ha poi scelto di affidare il ruolo a Krista Allen, che l’ha portato in scena per soli due anni.