Tamberi schiva la paura e salta in finale insieme a Barshim

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È stata dura, anzi durissima, ma alla fine Gimbo ha strappato il pass per ladi sabato quando potrà difendere il suo oro nell’alto. Si vedeva che soffriva, andava a cercarsi il sole per riscaldarsi un po’ per cercare di avere dell’energia dai raggi che entravano in uno stadio stracolmo già al mattino. Ha rinunciato al primo salto a 2,15. Poi ha superato al primo tentativo 2,20 e 2,24. Pulito il primo salto, con l’asticella un po’ ballerina il secondo. Non è il solitoe si vede, tanto che a 2,27 l’asticella cade tre volte. Corsa finita, ma quello che aveva ottenuto, lo ha proiettato comunque verso ladove servirà un’impresa pazzesca per battere avversari che sembrano tostissimi.