Stati Uniti-Serbia in tv semifinale basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta, sfida valida comedialledi. Il Dream Team statunitense non ha avuto problemi a superare il Brasile nei quarti di finale con il risultato larghissimo di 122-87, mentre Jokic e compagni hanno dovuto faticare per avere la meglio su una combattiva Australia, con la stella di Denver fondamentale nel recupero arrivato nel secondo tempo che ha prolungato la contesa all’overtime. Ora, quindi, questo testa a testa con in palio un posto in finale, tra due formazioni che si sono già affrontate ai gironi, in cui a prevalere sonoLeBron e compagni. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 8 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta, valida per il torneo dialledi