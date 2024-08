Sky il finale di ‘House of the dragon’ e le altre serie tv di agosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un gran, una novità e due ritorni. Questo è il menù previsto per il mese dida Sky e NOW (in streaming) per i loro abbonati. Generi e produzioni diverse per ingredienti variegati che possono (e vogliono) accontentare parti diverse del pubblico. A seguire potete leggere una guida con i titoli e le uscite previste nelle prossime quattro settimane. House of the dragon: ilDal 52024 è in onda l’ultimo episodio diof the, latv che ha puntato a conquistare – in eredità – i fan storici de ‘Il trono di spade’. Una scommessa sicuramente non facile ma apparentemente vinta da questa produzione che è stata trasmessa, su Sky, in contemporanea con la distribuzione americana. Latelevisiva fantasy drammatica creata da George R. R. Martin e Ryan Condal per HBO è il prequel del cult ‘Game of Thrones’, andato in onda dal 2011 al 2019.