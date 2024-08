Settebello ko Italia beffata ai rigori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nella cornice dei Giochi Olimpici, la sfida trae Ungheria si è conclusa con un deludente 10-12 a favore degli ungheresi, che approdano così alle semifinali. La partita Il match, giocato presso il Centro Acquatico Olimpico di Parigi, è stato un alternarsi di emozioni e colpi di scena. Dopo una partenza equilibrata, l’Ungheria ha chiuso il primo quarto in vantaggio di uno, sul 2-3. L’ha tentato il recupero con Velotto e Di Fulvio, ma gli avversari hanno mantenuto il controllo grazie a Manhercz e Zalanki. Un episodio controverso ha segnato il secondo tempo: il gol di Condemi è stato annullato dopo un lungo check al Var per un presunto gioco violento, lasciando l’in inferiorità numerica per quattro minuti. Questo ha permesso agli ungheresi di allungare, portandosi sul 2-4 alla fine del secondo quarto.