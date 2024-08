Sagra blindata a San Rocco Stop alle bevande di vetro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Divieto di serviredie portare bombolette urticanti al “Ferragosto Sanrocchino“. Dal 9 al 17 agosto, per lapatronale, di Sanal Porto, ogni sera, tante iniziative al parco di via da Vinci con somministrazione di alimenti ee intrattenimento musicale. Ma per il Comune del sindaco Matteo Delfini (nella foto) , trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l’adozione di misure ed interventi atti a garantire sicurezza. Una apposita ordinanza, quindi, vieta in tutta l’area delladi servire e venderein contenitori dio lattine, fatta eccezione per le bottiglie di vino consumate al tavolo, i cui resi saranno prontamente ritirati dagli incaricati.