Rimini incendio nella notte in hotel

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Fiammezona di Marina Centro. Poco dopo le 4 del mattino, unè divampato all'Villa Itala, situato in viale Vittorio Veneto. Il rogo è stato circoscritto a una stanza del primo piano, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto con due mezzi. Circa cinquanta persone sono state evacuate dall'edificio per precauzione. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e la Polizia di Stato. Al momento, non si esclude l'ipotesi dolosa, e sono in corso le indagini per determinare le cause dell'. La rapidità e l'efficacia degli interventi hanno impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, limitando così i danni e garantendo la sicurezza degli ospiti e del personale dell'