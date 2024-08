Quando torna La Volta Buona? Tutti i dettagli e le novità AGGIORNAMENTO 7 AGOSTO

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Lae leTempo fa è arrivata la notizia del rinnovo de La, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, per una seconda edizione. Pochi giorni fa è emersa una notizia potenzialmente rivelatrice sul futuro del programma. La, Caterina Balivo in mano a Roncalli? Lo scorso anno, Caterina Balivo è approdata su Rai1 con La, sostituendo il programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Gli ascolti della prima edizione non sono stati molto alti e, durante la scorsa stagione televisiva, si è cercato di trovare soluzioni per aumentare l’audience di puntata in puntata. Tali risultati sono stati scarsi, ma grazie a un paio di episodi con ascolti record, il programma ha ottenuto il rinnovo.