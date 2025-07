Meloni | Ho parlato con Trump Gli Usa non hanno sospeso gli aiuti all' Ucraina Solido il dialogo sui dazi

Giorgia Meloni, intervenuta al "Forum in Masseria 2025", ha confermato la solidità dei rapporti con gli Stati Uniti, smentendo voci di sospensione degli aiuti all'Ucraina. La premier ha anche sottolineato l'importanza del dialogo sui dazi, che resteranno invariati fino al 9 luglio. Un segnale positivo per l’Italia e per le relazioni internazionali. La situazione si mantiene stabile, con ottimismo e determinazione nel perseguire il dialogo e la cooperazione globale.

La premier Giorgia Meloni è intervenuta in collegamento all'evento "Forum in Masseria 2025", presso Masseria Li Reni, a Manduria e ha affrontato vari temi: dazi, guerra in Ucraina, cinema, migranti e cittadinanza. È prossima la scadenza della sospensione dei dazi con gli Stati Uniti – fissata al 9 luglio – e a questo proposito la premier rassicura sulla solidità del rapporto con l'Amministrazione americana: "Sui dazi possiamo dirci soddisfatti per aver ricostruito un dialogo con gli Stati Uniti ma vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Io non posso dirlo", ha detto. "La Commissione europea è in trattativa con gli Stati Uniti, noi abbiamo lavorato perché tra le due sponde dell'Atlantico ci fosse un rapporto franco, ma costante, teso a cercare di risolvere insieme i problemi".

