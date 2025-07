Juventus Hjulmand nel mirino | un colpo legato a Douglas Luiz

La Juventus ha gli occhi puntati su Morten Hjulmand, il dinamico centrocampista dello Sporting CP, considerato il rinforzo ideale per il progetto di Igor Tudor. Con il suo talento, leadership e affidabilitĂ , il danese si candida a diventare un punto fermo in mediana, portando nuova energia alla squadra. Un colpo che potrebbe segnare una svolta importante nella strategia di mercato bianconera, rafforzando il legame tra talento e soliditĂ .

La Juventus punta con decisione su Morten Hjulmand per rinforzare il centrocampo. Il danese, attualmente allo Sporting CP, incarna il profilo ideale per Igor Tudor. Leader naturale e regista affidabile, Hjulmand ha conquistato i bianconeri con le sue prestazioni in Portogallo. Dopo il trasferimento dal Lecce per 18 milioni di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Hjulmand nel mirino: un colpo legato a Douglas Luiz

In questa notizia si parla di: juventus - hjulmand - mirino - colpo

Hjulmand Juventus, spunta questa idea per il centrocampo! Può sbarcare a Torino se… L’incastro di calciomercato - Morten Hjulmand potrebbe presto diventare il nuovo volto del centrocampo della Juventus, grazie a un’idea che sta prendendo forma nel calciomercato.

La Juventus mette Hjulmand nel suo mirino: il prezzo del cartellino e la posizione dello Sporting; Si è fatto un nome in Italia e si è costruito una credibilità in Europa, un profilo di spessore per il nuovo corso; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Dialoghi positivi con Sancho, il Betis torna su Arthur. Nuovi contatti....

Hjulmand Juve, piovono conferme: bianconeri fortemente interessati! Lo Sporting fissa il prezzo, serve prima quella cessione - Lo Sporting Lisbona ha fissato il prezzo, ma serve prima quella cessione La Juve è in cerca di un rinforzo per il centrocampo e ha m ... Lo riporta juventusnews24.com

Hjulmand Juventus, spunta questa idea per il centrocampo! Può sbarcare a Torino se… L’incastro di calciomercato - L’incastro di calciomercato Nel calciomercato Juve, uno dei nomi che continua a circolare co ... Da juventusnews24.com