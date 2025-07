Ius scholae Meloni frena | Non è priorità di governo concentrarsi sul programma

Giorgia Meloni chiarisce con fermezza la posizione del governo sull'Ius Scholae, affermando che non rappresenta una priorità nell'agenda attuale. Durante il Forum in Masseria 2025, la premier ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione sul programma di governo, invitando tutte le forze politiche a collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati entro la fine del mandato. La questione resta al centro del dibattito politico, ma per ora...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiuso definitivamente la porta alla riforma della cittadinanza durante l'attuale legislatura. Intervenendo al Forum in Masseria 2025, la premier ha ribadito che lo Ius scholae non rientra tra le priorità del governo e ha invitato tutte le forze politiche a concentrarsi esclusivamente sul programma di governo da completare entro la fine del mandato.

Ius scholae, Donzelli (Fdi): se sinistra spera in crisi di governo rimarrà delusa - Fratelli d’Italia si conferma saldo e deciso sulla questione della cittadinanza, respingendo le speranze di una crisi di governo da parte della sinistra.

