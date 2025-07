Rivoluzione a Mediaset | Striscia la notizia slitta a novembre e Paperissima Sprint trasloca su Italia1 al posto dei Simpson

Un vero terremoto nei palinsesti Mediaset: Striscia la Notizia ritorna in novembre, Paperissima Sprint si sposta su Italia1, e i programmi più iconici si rinnovano per sorprendere il pubblico. Tra smentite di attriti e scelte condivise, questa rivoluzione televisiva promette di ridefinire l’offerta dell’autunno. Tutto cambia, ma una cosa è certa: il nuovo scenario televisivo sta per aprire un capitolo tutto da scoprire, lasciando gli spettatori col fiato sospeso.

Tutto cambia. E c’è chi giura che tra Pier Silvio Berlusconi e il re del preserale Antonio Ricci non ci sia alcun attrito. Ma la vera novità dei palinsesti Mediaset è che per la prima volta nella storia Striscia la notizia tornerà, in nuova veste, a novembre. Una scelta «presa in totale sintonia» con la mente del programma, Antonio Ricci, mentre Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando due grandi classici, La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, su Canale 5 debutta Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de La Ruota della Fortuna: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, e un finale, che dovrebbe tenere i telespettatori col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Open.online

