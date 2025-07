Mourinho | Manco in Italia? Perché nessuno riesce a vincere la Champions

Nonostante il suo straordinario talento e le vittorie passate, José Mourinho non ha ancora sollevato la Champions League in Italia, lasciando un vuoto che molti tifosi sperano di vedere finalmente colmato. Ora, il destino potrebbe riservare una svolta intrigante, con la Roma e il Fenerbahçe pronti a sfidarsi sul mercato per portare in squadra Evann Guessand, un giovane promettente che potrebbe fare la differenza. Ma a Silverstone, dove nel weekend si corre il Gran Premio d'Inghilterra, si annunciano anche nuove emozioni...

I destini della Roma e di José Mourinho potrebbero incontrarsi di nuovo, ma questa volta da avversari sul calciomercato. Infatti, il club giallorosso e il Fenerbahce, squadra che lo Special One allena dallo scorso anno, sarebbero sulle tracce di Evann Guessand, attaccante classe 2001 di proprietà del Nizza, reduce da una stagione da 13 gol e 10 assist in Francia. A Silverstone, dove nel weekend è in programma il Gran Premio di Inghilterra di Formula Uno, Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1, toccando varie tematiche: “ Finisco domani le vacanze quindi mi perderà il Gran Premio, l’amico Domenicali (amministratore delegato della F1, ndr. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mourinho: “Manco in Italia? Perché nessuno riesce a vincere la Champions”

In questa notizia si parla di: mourinho - manco - italia - nessuno

? #Mourinho: "Manco all'Italia perché nessuno riesce a vincere la Champions" #ASRoma Vai su X

Il solito vecchio 'Special One' "In Italia forse manco perché nessuno vince più la Champions" José Mourinho non cambierà mai #JoseMourinho #ChampionsLeague #Rompipallone Vai su Facebook

Mourinho: Se manco all'Italia è perché nessuno vince più la Champions lì; Mourinho: Chivu uno dei miei bambini, mi auguro vinca tutto ma non il Triplete. In Italia vi manco...; Josè Mourinho in Ferrari: Diogo Jota, Hamilton, Inter e Italia: vi dico la mia.

Mourinho: “Manco in Italia? No, solo perché la Champions non la vince nessuno. Jota, Chivu…” - Josè Mourinho presente al box Ferrari è stato intervistato da Sky Sport Italia: le sue dichiarazioni legate al calcio. Si legge su europacalcio.it

Mourinho: “Manco all’Italia perché nessuno riesce a vincere la Champions” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, José Mourinho, ex allenatore di Roma e Inter, ha parlato del suo passato in Italia. Secondo msn.com