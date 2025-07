Riparte la Serie A 2025 26 | raduni e ritiri delle 20 squadre del campionato

La Serie A 2025/26 si appresta a ripartire con entusiasmo e tante novità. Dopo le vacanze post-Mondiale per Inter e Juventus, tutte le altre squadre sono già pronte a tornare in campo per prepararsi alla nuova stagione. Tra raduni, test e strategie, il campionato sta per rinascere: ecco le date ufficiali per il ritorno delle 20 protagoniste del massimo campionato italiano, un countdown che promette emozioni e spettacolo fin dai primi giorni.

Fatta eccezione per Inter e Juventus, che godranno di vacanze più lunghe per aver disputato il Mondiale per Club, per tutte le altre invece è già tempo di tornare a lavorare in vista della prossima stagione. Vediamo come riparte la Serie A 202526 con il calendario dei raduni. RIPARTE LA SERIE A 202526: LE DATE DEI RADUNI DELLE 20 SQUADRE ATALANTA: raduno il 14 luglio, ritiro dal 15 luglio a Zingonia BOLOGNA: raduno il 12 luglio a Casteldebole, ritiro dal 15 al 26 luglio a Valles CAGLIARI: raduno il 10 luglio ad Assemiello, ritiro dal 13 al 22 a Ponte di Legno COMO: raduno il 10 luglio a Mozzate, ritiro a Marbella dal 23 al 27 luglio CREMONESE: ritiro dal 15 al 29 luglio a Livigno FIORENTINA: ritiro dal 14 al 27 luglio al Viola Park.

