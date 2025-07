Il sindaco di Prazzo Cuneo trova vecchi titoli di Stato per decine di migliaia di euro ma non può incassarli | Peccato avrebbero aiutato molto

Il sindaco di Prazzo, Gabriele Lice, ha scoperto tra vecchi cassetti titoli di stato e buoni del Tesoro risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta, un vero tesoro nascosto di decine di migliaia di euro. Tuttavia, quella che sembrava una grande opportunità si è rivelata una delusione: la normativa attuale impedisce di incassarli. Un episodio che dimostra come anche i più grandi ritrovamenti possano essere vanificati da regolamenti burocratici.

