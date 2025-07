LIVE Italia-Irlanda Mondiali rugby U20 in DIRETTA | meno di 30 minuti all’inizio del match

Tra meno di 30 minuti, il palcoscenico si accende al Luigi Zaffanella di Viadana: si combatte la sfida epica tra Italia e Irlanda Under 20, una partita cruciale per le sorti del girone. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni secondo conta in questa emozionante corsa verso i Mondiali di rugby!

20.18 Lo stadio dell'incontro odierno è il Luigi Zaffanella di Viadana. 20.16 Se vuole aspirare al secondo posto del girone, l'Italia ha l'obbligo di vincere nelle 2 partite rimanenti. 20.14 È da poco terminata però la partita tra Nuova Zelanda e Georgia, la quale ha visto la vittoria degli All Blacks per 38-19. 20.11 Di seguito, la classifica del girone C alla vigilia di questa seconda giornata: Irlanda- 5 punti Nuova Zelanda – 4 punti Georgia – 2 punti Italia – 0 punti 20.09 Dopo la lodevole sconfitta per 14-5 contro i fortissimi All Blacks, l'Italia del coach Roberto Santamaria sfida oggi l'Irlanda, formazione che ha battuto all'esordio la Georgia con il punteggio di 35-28.

