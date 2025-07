Lavoro caccia agli esperti di AI Ecco quali saranno i 10 profili più richiesti

Sei pronto a scoprire le opportunità più ambite del futuro? In Italia, la domanda di esperti di intelligenza artificiale è inarrestabile: le offerte di lavoro nel settore sono aumentate dell’80% in soli sei anni. Quali sono i 10 profili più richiesti e come puoi prepararti a questa rivoluzione professionale? Continua a leggere per scoprire le competenze che apriranno le porte al mercato del lavoro del domani.

Roma, 4 luglio 2025 - L’ intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il mondo del lavoro, anche in Italia. Le offerte di lavoro che richiedono competenze AI sono infatti cresciute dell’80% in soli sei anni (2019-2025). Lo riporta un’elaborazione del portale statistico Our World in Data basata sul recente “Lightcast via AI Index Report”. L’indagine ha considerato gli annunci di lavoro come correlati all’intelligenza artificiale quando questi prevedevano una o più competenze legate all’AI, come, per esempio, l’elaborazione del linguaggio naturale, le reti neurali, l’apprendimento automatico o la robotica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro, caccia agli esperti di AI. Ecco quali saranno i 10 profili più richiesti

In questa notizia si parla di: lavoro - caccia - agli - esperti

Lavoro, imprese a caccia di 530mila lavoratori (che non trovano): ecco quali sono i profili più richiesti - A maggio, le imprese italiane si trovano in difficoltà nel reperire oltre 530mila lavoratori richiesti.

LA FESTA DI FINE ANNI DI NIDO E SCUOLA Un parco con tante famiglie, tanti bambini. Una caccia al tesoro in natura. Un lavoro collettivo per riprodurre con gli elementi naturali l'animale di sezione. Le medaglie per celebrare il passaggio al prossimo a Vai su Facebook

Lavoro, caccia agli esperti di AI. Ecco quali saranno i 10 profili più richiesti; Lavoro, italiani a caccia di soddisfazioni economiche (ma anche smart working); Ciclone IA sul lavoro: le professioni a rischio e quelle più ricercate.

Caccia agli odori, esclusi i residenti. I "nasi" saranno formati da esperti - la Nazione - La ditta vincente è specializzata: dopo la selezione parte la fase di preparazione. Come scrive lanazione.it

Caccia agli esperti della sicurezza informatica - Quotidiano Nazionale - NEGLI ULTIMI anni la sicurezza informatica ha avuto un’espansione che non può essere paragonata a nessun altro settore: da questo è derivata una grande richiesta di esperti chiamati ad ... Si legge su quotidiano.net