L Elettorale Meloni | no iniziativa governo per me ok proporzionale

La presidente del Consiglio Meloni chiarisce che le leggi elettorali sono di competenza parlamentare, ribadendo la mancanza di iniziative governative. La sua posizione favorevole a un sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier sottolinea l'importanza di un quadro elettorale stabile e rappresentativo. In un panorama politico in continua evoluzione, questa prospettiva potrebbe segnare un passo decisivo verso riforme significative, lasciando aperto il dibattito sulle future scelte del Parlamento.

Roma, 4 lug. (askanews) - "Le leggi elettorali sono di competenza parlamentare. Non c'√® nessuna iniziativa del governo. Personalmente penso che sarebbe positiva una legge elettorale che vada bene anche quando venisse approvata la riforma del premierato e personalmente penso che la legge giusta sarebbe il proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier di ogni coalizione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - L. Elettorale, Meloni: no iniziativa governo, per me ok proporzionale

In questa notizia si parla di: elettorale - meloni - iniziativa - governo

Giorgia Meloni scappa dallo scontro con Mattarella: vuole cambiare la legge elettorale prima del referendum che la vedrebbe sconfitta. Il Colle osserva - Giorgia Meloni accelera sull'adeguamento della legge elettorale, mirando a garantire un secondo mandato a Palazzo Chigi e evitando l'incubo di un referendum.

"Aree Interne: declino ormai irreversibile". Questo il pensiero del Governo Meloni. Noi non la pensiamo così. Vai su Facebook

L. Elettorale, Meloni: no iniziativa governo, per me ok proporzionale; Meloni: ho sentito Trump, spero sviluppi positivi con Kiev; Giorgia Meloni: ¬ęHo parlato con Trump di dazi e Ucraina. La cittadinanza? Non √® una priorit√† nel programma¬Ľ.

L. Elettorale, Meloni: no iniziativa governo, per me ok proporzionale - Personalmente penso che sarebbe positiva una legge elettorale che vada bene anch ... Scrive askanews.it

Meloni: "Ho sentito Trump su Ucraina e dazi. Il piano Albania? Un successo, va avanti" - Il premier al Forum in Masseria di Manduria ha dialogato su tutti i temi caldi che interessano l'Italia, sia per la politica estera che per gli interni ... Come scrive msn.com