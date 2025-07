Conte se la ride De Laurentiis cala il poker | vale 111 milioni

Il Napoli, forte del suo recente scudetto, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con la voglia di consolidare la propria posizione e puntare in alto. Aurelio De Laurentiis, imbattibile nel calcolare le mosse vincenti, ha appena messo a segno un poker da 111 milioni di euro, rafforzando la squadra con nomi di peso come Kevin De Bruyne. La stagione che verrà promette scintille: il futuro è già nelle sue mani.

Il Napoli, fresco campione d’Italia, è determinato a trasformare il trionfo in una base solida per la stagione che verrà . Dopo aver centrato lo scudetto, Aurelio De? Laurentiis punta a rafforzare ulteriormente la rosa per affrontare l’impegno in Champions con ambizioni concrete. La gestione di Antonio Conte, costruita sin dal suo arrivo, in questo mercato ha già portato alla luce due colpi di grande rilievo: l’arrivo di Kevin De? Bruyne, autorevole colpo internazionale, e di Marianucci, talento ex Empoli di sicuro avvenire. Mentre rivali come Inter, Milan e Juventus si trovano ancora in fase di assestamento, incerti su rosa e strategie future, il Napoli avanza spedito. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Conte se la ride, De Laurentiis cala il poker: vale 111 milioni

