Medicina 2025 | ecco i programmi didattici del primo ‘semestre filtro’

Se sogni di entrare nel mondo della medicina, il percorso per Medicina 2025 si apre con un semestre filtro cruciale. Qui, aspiranti medici, odontoiatri e veterinari affronteranno tre prove fondamentali di Chimica, Biologia e Fisica, in linea con i programmi ministeriali. Questa fase selettiva definisce il cammino verso il futuro, garantendo che solo i piĂą preparati proseguano negli studi. Preparatevi a scoprire tutto sui programmi didattici e strategie vincenti per superare questa sfida!

Il percorso per Medicina 2025 inizia con un semestre filtro. Gli aspiranti medici, odontoiatri e veterinari affronteranno tre prove basate sui programmi d'esame ministeriali di Chimica, Biologia e Fisica, fondamentali per l'ammissione e il proseguimento degli studi. Il semestre filtro per l'accesso in Medicina L'accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria nel 2025 prevede il superamento

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novitĂ - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltĂ di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

