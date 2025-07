Nick Nemeth critica i promo di Jon Moxley | Sembrano quelli di Ultimate Warrior

Nick Nemeth non ha peli sulla lingua: durante un'intervista, ha criticato i promo di Jon Moxley, paragonandoli a quelli di Ultimate Warrior… ma con un tocco futuristico. La sua opinione ha acceso un dibattito tra gli appassionati, che si chiedono se Moxley sia davvero in grado di comunicare in modo efficace o se, come suggerisce Nemeth, stia parlando in codice. Ma cosa c’è dietro questa comparazione? Scopriamolo insieme.

L’ultima fase di Jon Moxley in AEW ha diviso i fan e a quanto pare, persino altri wrestler si sono trovati spiazzati dai suoi promo. Durante una recente apparizione a Busted Open Radio, Nick Nemeth non si è trattenuto nel commentare il lavoro al microfono di Moxley, definendolo a tratti criptico e paragonandolo nientemeno che a. Ultimate Warrior, ma in una versione aggiornata al 2025. Jon Moxley parla in codice? Il Warrior del 2025 secondo Nick Nemeth. Nemeth ha ammesso che per mesi non è riuscito a capire cosa stesse cercando di comunicare Moxley nei suoi promo, descrivendoli come confusi e privi di direzione: “C’è stato un lungo periodo in cui non avevo idea di cosa c***o stesse dicendo Moxley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Nick Nemeth critica i promo di Jon Moxley: “Sembrano quelli di Ultimate Warrior”

