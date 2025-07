Retromarcia della Lega sull’aumento dei pedaggi | via la firma dall’emendamento

La Lega torna sui suoi passi e ritira la firma dall’emendamento sugli aumenti dei pedaggi autostradali, seguendo il consiglio del ministro Matteo Salvini. Una decisione che dimostra come, anche nel mondo politico, il dialogo e il rispetto delle strategie possano prevalere sulle tensioni. La scelta di eliminarlo dal dl Infrastrutture segna un importante cambio di rotta, aprendo nuove prospettive per una gestione più equilibrata delle tariffe autostradali.

«Pur riconoscendo la serietà dell’onorevole Antonio Baldelli di FdI, la Lega ritira la firma all’emendamento come saggiamente indicato dal ministro Matteo Salvini, e quindi non lo voterà». Lo ha fatto sapere Elisa Montemagni, deputata del Carroccio. Il ministro dei Trasporti era intervenuto sulla questione degli aumenti dei pedaggi autostradali, previsti da un emendamento al dl Infrastrutture voluto dal Carroccio e approvato – con un certo malcontento – da Fratelli d’Italia, chiedendo appunto il ritiro della norma. Il provvedimento avrebbe fissato, a partire dal primo agosto, un incremento ai pedaggi di un euro ogni mille chilometri percorsi in autostrada. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Retromarcia della Lega sull’aumento dei pedaggi: via la firma dall’emendamento

Alle porte delle numerose partenze per le vacanze estive arriva una novità per automobilisti: un aumento dei #pedaggi autostradali deciso a sorpresa tramite un emendamento al decreto Infrastrutture. La proposta è stata depositata dai relatori alla Camera e Vai su X

