Pogacar e Vingegaard | parte la sfida dialettica al Tour de France 2025

Roma, 4 luglio 2025 – La tensione tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar si accende nel cuore del Tour de France 2025. Dopo le parole del danese, ora tocca allo sloveno rispondere, alimentando una sfida dialettica che promette di infiammare le strade francesi. Tra rispetto reciproco e ambizioni irrefrenabili, i due campioni preparano il terreno a un duello epico. La domanda è: chi dominerà questa battaglia di volontà e strategia?

Roma, 4 luglio 2025 - Jonas Vingegaard chiama e Tadej Pogacar risponde: pochi giorni fa, in patria, sull'imminente sfida al Tour de France 2025 si era espresso il danese, mentre oggi tocca allo sloveno parlare di una dualità forte, fortissima, ma ricca anche di rispetto. Le dichiarazioni di Vingegaard. In realtà, Vingegaard ha parlato anche nella conferenza stampa odierna, cambiando registro: dai complimenti a Pogacar ai muscoli mostrati, in senso metaforico e non. "Sono più forte che mai. Lo scorso anno non ero male, ma non così. Avevo meno muscoli ed ero più leggero. Ora sono più pesante, in particolare per i muscoli, e questo mi dà più potenza.