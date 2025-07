L'insegna di Generali verrà rimossa è pericolante | intanto la Procura cerca i nomi dei primi indagati

La maestosa insegna rossa di Generali sulla torre Hadid a CityLife di Milano sta per essere rimossa, mentre le autorità cercano risposte sui primi indagati. Un intervento che segna un passo importante nella delicata vicenda, coinvolgendo l'attenzione pubblica e istituzionale. La ricerca dei responsabili prosegue, alimentando il mistero su un episodio che potrebbe avere ripercussioni significative nel settore assicurativo e negli asset strategici della città. Continua a leggere.

La Procura di Milano ha dato il via libera alla rimozione dell'insegna rossa di Generali sulla torre Hadid in CityLife a Milano. Nel mentre, è stata richiesta l'acquisizione della documentazione necessaria a trovare i primi nomi da inserire nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La (quasi) caduta dell’insegna Generali non è solo un segno del destino - La quasi caduta dell'insegna Generali, sospesa tra il cielo e la terra nel cuore di Milano, non è un semplice incidente, ma un simbolo potente di un mutamento in atto.

Insegna pericolante, da pm Milano via libera alla rimozione - La Procura di Milano ha dato il via libera allo smontaggio delle insegne di Generali sulla torre Hadid in zona CityLife, a Milano, dopo che una delle due ha ceduto il 30 giugno. Lo riporta ansa.it