L' italiano Omar Farang Zin ucciso da un' orsa in Romania il viaggio dei sogni finito in tragedia

L’Italia perde un suo giovane avventuriero: Omar "Farang" Zin, appassionato motociclista, ha trovato una tragica fine in Romania, vittima di un’orsa durante il suo epico viaggio tra Croazia, Serbia e le mitiche strade della Transfagarasan. La sua passione per l’avventura lo aveva portato a condividere emozionanti video con gli orsi, ma il suo ultimo messaggio su Facebook del 2 luglio lasciava presagire un viaggio tra sogno e rischio. Un tragico addio a un'anima libera e coraggiosa.

Stava facendo un viaggio attraverso Croazia, Serbia e Romania ed era arrivato alla Transfagarasan con la sua moto Omar "Farang" Zin, ucciso da un’ orsa in Romania quando si trovava lungo la strada chiamata anche «la follia di Ceausescu ». Questo particolare lo aveva scritto lui stesso nel suo ultimo post su Facebook del 2 luglio, quando aveva anche postato due video con degli orsi. In uno si. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'italiano Omar "Farang" Zin ucciso da un'orsa in Romania, il viaggio dei sogni finito in tragedia

