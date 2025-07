David Juve visite mediche completate con successo! Adesso le firme sul contratto e poi inizierà ufficialmente la sua avventura in bianconero I dettagli

Dopo aver superato con successo le visite mediche, Jonathan David si prepara a mettere nero su bianco e a vestire ufficialmente la maglia della Juventus. L’attaccante canadese, reduce da una stagione brillante al Lille, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero. La firma sul contratto segna l’inizio di un capitolo emozionante: i dettagli del trasferimento e le aspettative sono alle porte.

David Juve, visite mediche completate con successo: tutti i dettagli sul primo colpo dei bianconeri. Jonathan David ha completato con successo le sue visite mediche con la Juventus, come confermato da Fabrizio Romano. L’attaccante canadese, che arriva a Torino dopo una brillante stagione al Lille in Ligue 1, è ormai pronto a firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri. Il trasferimento di David è una mossa strategica della Juve per rafforzare il reparto offensivo e garantire qualità e freschezza al gioco di Igor Tudor. Il giovane attaccante canadese rappresenta una scommessa ambiziosa ma calcolata, che potrebbe rivelarsi fondamentale per i piani dei bianconeri nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com