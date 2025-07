Leeds United cerca di firmare Josh Sargent quest’estate

Leeds United è in fermento per rinforzare il suo attacco questa estate, puntando forte su Josh Sargent del Norwich City. La notizia, fresca di giornata, vede il manager Daniel Farke pronto a valutare una possibile mossa per il 25enne attaccante. Un’operazione che potrebbe cambiare le sorti del club e aggiungere nuova energia alla rosa. Resta da scoprire se i Whites riusciranno a portare a termine il colpo prima della fine del mercato.

Notizia fresca giunta in redazione: Daniel Farke, manager di Leeds United, reagisce durante la partita del Sky Bet Championship. (Foto di George WoodGetty Images) Il Leeds United sta cercando di migliorare la loro unità di attacco durante la finestra di trasferimento estivo e hanno identificato l’attaccante di Norwich City Josh Sargent come bersaglio. Sarà interessante vedere se decidono di fare una mossa per il 25enne nelle prossime settimane. Hanno bisogno di un attaccante di qualità e hanno recentemente fallito con un’offerta per firmare Rodrigo Muniz. Nel frattempo, l’Internazionale degli Stati Uniti ha fatto abbastanza bene dal trasferimento a Norwich e ha 48 gol e 12 assist al suo nome per il club inglese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

