Nel mondo del cinema, tra scandali e innovazione, la creatività corre veloce. Recentemente, Gemini l8217ia di Google ha scritto la trama di un film di Rexal Ford in soli 35 secondi, ottenendo anche un milione di euro. Ma la vera notizia è la difesa del direttore Nicola Borrelli sul controverso tax credit da 863 mila euro, sostenendo che «la documentazione fosse regolare». Un episodio che solleva molte domande sulla trasparenza e le priorità nel settore culturale italiano.

C’è una cosa che mi ha colpito nella prima difesa offerta dal direttore uscente del cinema del ministero della Cultura, Nicola Borrelli, dopo che su open.online abbiamo rivelato la grottesca vicenda del tax credit da 863 mila euro al film immaginario “Stelle della notte” di Francis Kaufmann – Rexal Ford. «La documentazione delle pratiche era regolare», ha spiegato infatti Borrelli, aggiungendo «e anche la banca che ha scontato quel tax credit nella sua istruttoria non ha trovato irregolarità». Dopo questa iniziale difesa Borrelli ha lasciato l’incarico in modo più o meno spontaneo. Ma il caso Rexal Ford non trova ancora alcuna spiegazione degna di questo nome. 🔗 Leggi su Open.online